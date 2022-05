Pronti Alla nuova edizione SIOS22 SARDINIA EDITION - RELOADED? Il 19 maggio a Cagliari l’evento di StartupItalia, INNOIS e Fondazione di Sardegna is Coming!

Torna il più importante appuntamento dedicato a cultura e innovazione in Italia! Stiamo parlando di SIOS - StartupItalia Open Summit che sbarca all’EXMA (Exhibiting and Moving Arts) di Cagliari questo 19 maggio.

Un evento al quale sarà possibile partecipare in presenza e anche in diretta streaming sulla pagina di StartupItalia.

Radio 105 non poteva mancare con Annie Mazzola e Alessandro Sansone, che proporranno un’inedita versione in video-pillole di “105 Start Up!”, dedicata ai 5 finalisti della call4startup regionale per il premio Startup Sarda dell’Anno.

A Cagliari la nostra inviata speciale, Valeria Olivieri, protagonista di momenti di interazione tra il main stage di SIOS e l’area dedicata al networking. Sarà lei anche a premiare sul palco a fine giornata la Startup Sarda dell’Anno.

Come da tradizione, la startup vincitrice entrerà di diritto nella lizza del “Radio 105 Special Award”, il consueto e atteso premio di fine anno da conferire in occasione della futura #SIOS22 Winter Edition!

Questa edizione di SIOS ha come obiettivo specifico quello di spingere verso una ripartenza: “Al centro dell’evento c’è il concetto di ‘reloaded’ perché, dopo due anni di pandemia, è arrivato il tempo di riavviare il nostro sistema operativo, scommettere definitivamente sulle potenzialità del digitale e, soprattutto, sui talenti e sulle professioni del futuro”. Così esorta Chiara Trombetta, vicedirettrice, responsabile Eventi & Brand Journalism di StartupItalia.

Questa giornata vuole essere un’occasione per scambiare idee, visioni, prospettive e conoscenze restituendoci indietro quei sani momenti di confronto LIVE così da essere maggiormente proattivi nei riguardi delle nuove sfide di domani!

L’evento offrirà poi uno spaccato del panorama delle eccellenze del sud italia nel mondo PMI e start-up. Sul palco tanti ospiti d’eccezione, founder, imprenditori, innovatori e investitori moderati dal giornalista e curatore di SIOS Giampaolo Colletti insieme al team di StartupItalia.

I momenti di confronto saranno tantissimi: da una sessione di Bootstrap a spazi per interviste, dibattiti e speech, dall’allestimento di corner per il networking con mentor e professionisti di settore a concludere, immancabilmente, con un party e tanta buona musica!

Per partecipare in presenza a #SIOS22 Sardinia Edition Reloaded, iscriviti qui!

Per seguire l’evento in diretta Facebook, a partire dalle 16:30 del 19 maggio, clicca qui!

Consulta qui l’agenda di #SIOS22 Sardinia Edition!

Vi aspettiamo!