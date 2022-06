Il 30 giugno ci vediamo a Firenze a #SIOS22 SUMMER EDITION!

Giovedì 30 giugno i protagonisti dell’innovazione torneranno ad animare Firenze negli spazi del Granaio dell’Abbondanza, in occasione di #SIOS22 Summer Edition, organizzato da StartupItalia in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione CR Firenze.

NFT, metaversi, blockchain, Web3 saranno i principali temi di una giornata ricca di appuntamenti e novità, che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Firenze.

Un appuntamento che vedrà protagonista anche il SIOS Summer Edition Special Award, con una giuria di esperti chiamata a decretare la più innovativa tra le cinque finaliste di una rosa di 5 startup del mondo NFT e metaversi.

Torna anche l’Investor Day Powered by Nana Bianca e StartupItalia in programma in mattinata con incontri one-to-one con i potenziali finanziatori. Tra le 12:00 e le 14:00 verranno organizzate tre tavoli Bootstrap con 12 mentor e 12 startup, mentre i lavori della conferenza prenderanno il via alle 17:00 attorno al fil rouge “Reloaded” e potranno essere seguiti dal vivo e in diretta sui canali social di StartupItalia.

Con Chiara Trombetta e Giampaolo Colletti ad aprire i lavori sarà Dario Scacchetti, CEO di StartupItalia, con l’analisi dei risultati degli investimenti in startup in Italia nei primi 6 mesi del 2022, realizzata da StartupItalia e UpBase, che rimanda una fotografica delle 101 operazioni del primo semestre di quest’anno.

Torna anche il progetto PRISMA promosso dal Comune di Prato: è al via la seconda edizione del bando rivolto a startup toscane del settore tessile-moda. A illustrarlo sul palco sarà Benedetta Squittieri, Assessore all'Innovazione e Agenda Digitale del Comune di Prato, nell’ambito del panel sul Digital Humanism, storie di persone, imprese e comunità, con la partecipazione di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli; Enrico Mercadante, Director, Architectures & Innovation - South Europe Cisco e il Presidente di StartupItalia, Salvatore Amato.

Insieme a testimonianze istituzionali, ci saranno anche le storie e le esperienze di startupper, imprenditori, innovatori e aziende che orbitano attorno agli ambiti dei metaversi, NFT, blockchain e Web3. Come quella dell’imprenditore digitale Marco Montemagno, che risponderà alle domande della community. VR, AR e gamification saranno affrontati con Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema, e il designer Fabio Viola. L’astrofisica Patrizia Caraveo, Dirigente di Ricerca presso Istituto Nazionale di Astrofisica, accompagnerà in un ideale viaggio nello spazio, mentre una finestra sul segmento fashion sarà aperta con il Direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti. Michele Grazioli, Presidente di Vedrai, racconterà la sua storia nello sviluppo di strumenti decisionali basati sull’intelligenza artificiale.

E in qualità di Radio Partner di #SIOS22 ci saremo anche noi, veniteci a trovare al “corner” di Radio 105! Sul campo Valeria Oliveri, che interverrà intervistando i protagonisti dell’evento proponendo spunti di riflessione per la plenaria. In collegamento anche Alessandro Sansone e Annie Mazzola – conduttori di 105 StartUp! – che intervisteranno in esclusiva le 5 startup finaliste del SIOS Summer Edition Special Award!

Vi aspettiamo!