Il 14 ottobre Radio 105 a #SIOS22Giffoni il motore delle opportunità fra Gen Z e innovazione

Torna venerdì prossimo a Giffoni Val di Piana (SA) la seconda edizione dell’evento dedicato ai giovani nato dalla collaborazione tra StartupItalia e Giffoni Innovation Hub con un programma ideato per aprire un dialogo e rendere protagonista la Generazione Z.

Startupper, imprenditori, rappresentanti del mondo delle istituzioni, CEO, accademici e personaggi dello spettacolo si ritroveranno nella Multimedia Valley per confrontarsi sul futuro del digitale e dell’innovazione come generatori di opportunità. Una realtà capace di mettere a frutto il talento, il gioco di squadra, il valore delle alleanze ampie e trasversali, in nome di progetti sostenibili e creati per valorizzare le diversità a tutti i livelli.

Reloaded è il tema di questi incontri del 2022, a sottolineare come sia ormai giunto il tempo della ripartenza, dello scambio di esperienze con la Gen Z e con il pubblico presente in sala, rappresentato dai Giffoners, per altro, giudici della giornata.

Il momento Clou della manifestazione è infatti rappresentato dall’elezione della startup vincitrice dello Special Award Giffoni Edition. Cinque realtà giovanissime e talentuose avranno modo di competere per il premio e, soprattutto, conquistare i presenti con le loro idee sul futuro dell’innovazione, del lavoro, dell’imprenditoria digital e tecnologica.

In qualità di Radio Partner di #SIOS22 non potevamo mancare! Sul campo Valeria Oliveri interverrà intervistando i protagonisti dell’evento proponendo spunti di riflessione per la plenaria; in collegamento anche Alessandro Sansone e Annie Mazzola – conduttori di 105 StartUp! – con le interviste in esclusiva delle 5 start-up finaliste del Giffoni Special Award.

I Giffoners voteranno la migliore fra le 5 realtà che concorreranno anche per il Radio 105 Special Award, uno dei riconoscimenti di SIOS22 Winter Edition previsto a dicembre a Milano.

A presenziare l’evento, anche Casa Surace, factory e casa di produzione nata in provincia di Salerno nel 2015 da un'idea di un gruppo di amici e coinquilini divenuto in questi anni un vero e proprio caso di successo!

