Chi sarà la Final Future Legend?

Oggi è una giornata speciale per Coca-Cola Future Legend. Le votazioni si sono chiuse il 30 novembre e stasera alle 18.30 sarà svelato il nome della prima Final Future Legend.

Chi vincerà?

I finalisti (emozionatissimi!) saranno ospiti di 105 Music & Cars alle 16.00. Poi dopo la diretta radio raggiungeranno un'esclusiva location in Piazza Duomo dove si terrà la proclamazione del vincitore. Saranno presenti anche i quattro coach - Irama, Emis Killa, Annalisa, Charlie Charles - che per tutto l'anno hanno seguito la loro crescita.

Sarà possibile seguire la proclamazione in diretta sul profilo Instagram di Coca-Cola Italia.

A condurre la serata Dario e Fabiola che hanno raccontato per tutto l'anno la prima music battle in lattina di Coca-Cola che ha permesso di scoprire giovani talenti e offrire al pubblico, in particolare i teenager, la possibilità di votare i propri artisti preferiti e i loro brani.

Partiti in 12 a febbraio e suddivisi nelle 4 squadre guidate dai coach Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles, i talenti in gara hanno superato nel corso dei mesi tre fasi di selezione che hanno portato a settembre alla rosa dei 4 finalisti: Edoardo per la squadra del pop, True Skill per quella del rap, Mikesueg per il soul e JBarton per la trap.

La competizione si è strutturata in tre diverse fasi che, durante il corso dell’anno, hanno permesso di selezionare progressivamente gli artisti:

Durante la fase uno, da marzo a maggio, i 12 concorrenti sono stati votati in base agli inediti presentati alle selezioni: solo 8 hanno passato il turno, due per squadra.

Nella seconda fase, da giugno ad agosto, le Future Legend si sono affrontate con nuove canzoni inedite, registrate con i coach: solo un membro di ciascun team è passato alla fase finale

Nella terza e ultima fase, da settembre a novembre, i 4 talenti rimasti in gara sono stati votati dal pubblico sulla base di nuovi inediti, fino ad eleggere la Final Future Legend by Coca-Cola.

In ogni fase della gara, il pubblico è stato protagonista intervenendo nella scelta di chi far avanzare nella competizione, votando e ascoltando i brani dei talenti attraverso il QR code riportato sulle lattine e bottigliette, partecipando inoltre all’estrazione di tanti premi esclusivi a tema musicale.

Le Future Legend hanno avuto a disposizione uno studio di registrazione - il Coke Studio, allestito presso il Massive Arts Studio di Milano – dove poter sperimentare tutte le fasi di una vera produzione discografica, confrontandosi con i rispettivi coach e i loro producer, sviluppando i brani, provandoli e migliorandoli fino al momento dell’incisione e della post produzione.

Radio 105 è stata partner dell’operazione seguendo lo sviluppo della prima music battle in lattina by Coca-Cola attraverso una costante attività on air e on line, offrendo alle Future Legends la possibilità di essere ascoltati da un pubblico ancora più numeroso e di esibirsi dal vivo in occasione dei grandi eventi dell’estate.