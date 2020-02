Partecipa al concorso e partecipa alla maratona di Roma!

Vuoi partecipare alla maratona di Roma il 29 marzo 2020? Partecipa al nostro contest!

In palio 10 premi: per ognuno 2 pettorali (vincitore + accompagnatore entrambi maggiorenni) per partecipare alla “MARATONA” di Roma del 29 marzo 2020.

Cosa aspetti? Partecipare è facile!