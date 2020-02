Post Malone arriva in Italia! Il cantante sarà all'Ippodromo Snai San Siro (Milano) il 17 giugno 2020 per il suo Runaway Tour e Radio 105 ti regala la possibilità di acquistare i biglietti in anteprima!

COME ACCEDERE ALLA PREVENDITA DEI BIGLIETTI PER L’UNICA DATA ITALIANA DELL’ARTISTA.

Solo Radio 105, dalle ore 9:00 alle ore 23:59 di GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO, offre a tutti gli utenti registrati al proprio sito 105.net la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti dell’unica imperdibile data di POST MALONE:

17 Giugno - MILANO - IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Per avere il codice e acquistare i biglietti attraverso la pagina ticketone.it/radio105 basta fare il login (o registrarsi) su 105.net nello spazio dedicato alla prevendita del concerto di Post Malone e richiedere il codice alfanumerico (VISUALIZZABILE NELL’APPOSITA SEZIONE DISPONIBILE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 23:59 DI GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO).

Una volta visualizzato il codice alfanumerico (è importante rispettare minuscole e maiuscole):

Con ciascun codice sarà possibile comprare al massimo 4 biglietti

C'è un limite di acquisto per utente: ovvero lo stesso iscritto a 105.net potrà in ogni caso comprare al massimo 4 biglietti con lo stesso account

I codici saranno disponibili non prima delle ore 09.00 di giovedì 13 febbraio e saranno validi fino alle 23.59 del giorno stesso. Per problemi relativi all'acquisto sul sito Ticket one: Numero verde 892101