CANCELLATA LA ACEA RUN ROME THE MARATHON DEL 29 MARZO 2020

Questo è il messaggio che Acea Run Rome The Marathon non avrebbe mai voluto scrivere, ma purtroppo in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l’ACEA Run Rome The Marathon del 29 Marzo è stata cancellata.

Acea Run Rome The Marathon ha lavorato e investito tanto, l’ha fatto con passione e professionalità. Cambiando nome, logo e comunicazione, pensando ad una maratona e ad un villaggio tutto nuovo. Era stato preparato un grande percorso con musica e sorprese che siamo certi avrebbero fatto restare a bocca aperta i maratoneti provenienti da tutto il mondo.



Acea Run Rome The Marathon è stata insieme ai runner negli allenamenti Get ready che ha organizzato gratuitamente a Roma e in tante città italiane, li ha incontrati e con loro ha riso e condiviso emozioni, progetti e soprattutto gli obiettivi del tempo da fare in gara. Sono stati fotografati, filmati e repostate le loro storie, i loro allenamenti e i loro traguardi per migliaia di volte.



Acea Run Rome The Marathon ora congela questa esperienza, questa passione, questo desiderio. La salute è l’unico bene che non va MAI messo in pericolo, ma vuole fare una promessa: raddoppierà gli sforzi, l’entusiasmo, il colore. La città eterna, le sue bellezze, la sua storia sono qui e saranno qui per l’eternità.



L’appuntamento è per il 2021, la quota di iscrizione sarà spostata e garantita PER TUTTI per il prossimo anno. Il sogno è già quello di incontrarsi così al traguardo di via dei Fori Imperiali nella strada percorsa dalle bighe e dagli antichi Romani. E, all’ ombra del Colosseo, Acea Run Rome The Marathon metterà al collo dei maratoneti due medaglie: quella del 2020 simbolo della resistenza e perseveranza e quella del 2021 metafora della doppia vittoria.





Acea Run Rome The Marathon ha in questi mesi effettuato importanti investimenti che hanno portato a grandi risultati e desidera ringraziare fin da ora tutto il team lavorativo, composto da decine di persone, le Istituzioni, gli sponsor e i RUNNER di tutto il mondo che ci avevano scelto quale maratona da correre.



Acea Run Rome The Marathon non si ferma, proprio come farebbero i maratoneti: forti, tenaci, ostinati e nulla potrà fermare la nostra e la loro voglia di correre.



Solo chi cade sa rialzarsi.

E noi, non solo ci rialzeremo, ma Correremo.