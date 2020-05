Nasce Radioplayer Italia, la rivoluzione digitale delle radio!

Arriva una rivoluzionaria novità per il mondo della radiofonia italiana: dal 28 Aprile 2020 sarà disponibile un’App per gli smartphone e tablet, completamente gratuita che, grazie a PER (Player Editori Radio - società nella cui compagine è presente la quasi totalità della radiofonia italiana nazionale e locale), renderà semplice e immediato l'ascolto di tutti gli streaming radiofonici da un unico punto d’accesso.

Si chiama Radioplayer Italia, la prima App ufficiale gestita direttamente dalle emittenti radio italiane, nata grazie all'accordo tra PER e Radioplayer Worldwide, quest’ultimo scelto come partner tecnologico di PER. Radioplayer Worldwide è già partner di dieci consorzi nazionali nel mondo tra cui Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Spagna oltre al Canada. Collabora e mette a disposizione la sua tecnologia per accordi con i grandi marchi dell’automotive e con i produttori di devices digitali.

Dal 28 Aprile i 44 milioni di ascoltatori che settimanalmente ascoltano la radio italiana avranno finalmente a disposizione un'offerta che comprende un accesso più rapido, semplice ed innovativo all’universo dello streaming audio e dell’offerta on demand, ai podcast ed ai contenuti offline delle emittenti.

Radioplayer Italia non richiederà all'utente di registrarsi, renderà anonimi i suoi dati personali, non traccerà i suoi spostamenti e non interromperà l'ascolto con proposte di alcun tipo.

E' solo il punto di partenza di uno sviluppo dove la qualità dei contenuti è garantita dai broadcasters che forniranno direttamente i propri contenuti e i metadati associati e l'innovazione nell'esperienza d'ascolto sarà frutto della collaborazione di tutta la radiofonia internazionale. “La radio si dimostra anche questa volta il mezzo più contemporaneo, capace di fare una rivoluzione culturale anche in tempo di crisi” dichiara Lorenzo Suraci Presidente di PER che insieme a tutti gli editori delle radio pubbliche e private italiane nazionali e locali ha contribuito al lancio di questa nuova sfida.

Radioplayer Italia sarà disponibile progressivamente su tutti i dispositivi connessi: piattaforme smart-speaker come Amazon Echo, Sonos, Bose, Google Assistant e si integrerà perfettamente con Apple CarPlay, Android Auto, Chromecast, Airplay, Apple Watch, Android Wear e altre tecnologie.

Anche il settore dell'automotive è coinvolto. Radioplayer Worldwide collabora già da tempo con tutti i più importanti brand automobilistici per disegnare e sviluppare le interfacce radio di prossima generazione, accessibili attraverso cruscotti touch e comandi vocali. La radio ibrida acquisterà, quindi, la sua naturale forma per sfruttare tutte le reti distributive (FM, DAB+ e internet) e continuando ad essere semplice e accessibile.

Per scaricare l'applicazione è possibile accedere radioplayeritalia.it oppure semplicemente cercandola in App Store o Google Play.