La torre Mediaset si tinge di rosa in adesione al “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”

Uno dei simboli più visibili e riconoscibili del territorio in cui ha sede il quartier generale Mediaset, a Cologno Monzese in provincia di Milano, anche quest’anno si tinge di rosa.

Da lunedì 19 ottobre 2020, in occasione della fase finale del “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”, la Torre di trasmissione alta 98 metri cambierà colore, trasformandosi nel simbolo dell’impegno di Mediaset per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. La prevenzione è fondamentale sempre, ancor più in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo oggi.

La Torre Mediaset illuminata di rosa incuriosirà e sensibilizzerà chiunque percorra le strade adiacenti e le migliaia di automobilisti in circolazione ogni giorno sulle corsie della Tangenziale Est. E’ un gesto simbolico che completa le attività con cui Mediaset aderisce al “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”: una capillare campagna di spot di sensibilizzazione in onda su tutte le reti Mediaset, approfondimenti giornalistici nei programmi televisivi, interventi “live” su tutte le emittenti del gruppo RadioMediaset e contenuti multimediali dedicati sulle piattaforme online Mediaset Play e Tgcom24.

Il tutto rientra nella campagna sociale di comunicazione "Mediaset ha a cuore il futuro" lanciata nel 2019 per attirare l’attenzione su temi importanti da segnalare all’opinione pubblica: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.