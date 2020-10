Ross Pellecchia e Fabrizio Fiore (i Flabby) tornano con un nuovo singolo

“On The Dancefloor”

I Flabby (Ross Pellecchia e Fabrizio Fiore) tornano in pista con un nuovo singolo, a quattro anni dalla loro ultima pubblicazione “The Best Is Yet To Come”, una raccolta che, nel celebrare il ventennale della carriera, riproponeva i loro brani più famosi in Italia e all’estero, con l’aggiunta di due inediti.

“On The Dancefloor” è un brano frizzante, leggero e coinvolgente, che con il suo mood disco - pop 80’ troverà certamente spazio nelle playlist delle maggiori piattaforme di streaming e nelle programmazioni radiofoniche di tutto il mondo.

Prodotto dai Flabby & Antonio Fresa, il brano é stato registrato a Milano al “Green Flower Studio” e al “The Cave” da Dario Spada e mixato da Andrea Cutillo a Napoli c/o lo studio “The Writing Room” e masterizzato da Fabrizio Romagnoli.

Sarà pubblicato dalla RNC Music Venerdì 23 Ottobre su tutti i portali di streaming e sui digital stores e successivamente sarà pubblicata anche un video musicale del brano.

La canzone é disponibile in una versione radio edit e in due remix, uno di ispirazione club-house e l’altro di umore chillout, arricchito dai contributi di Antonio de Luise al contrabasso e Marco Pacassoni alle marimba ed Antonio Fresa al piano, per rappresentare le diverse nuances di questa band che si diverte da sempre a mescolare, con equilibrio ed uno stile raffinato, I diversi generi che costituiscono il loro dna musicale.

“On The Dancefloor” è una vera e propria boccata d’aria, fondamentale in un periodo come quello che stiamo vivendo: tre minuti di evasione, di movimento puro. Una canzone piena di buone vibrazioni, con l’auspicio di tornare presto a quella spensieratezza che tutto il mondo spera di poter riassaporare.