"Il calcio (non) è una cosa seria": il 10 novembre esce il nuovo libro degli Autogol

Esce oggi 10 novembre, in tutte le librerie e negli store digitali “IL CALCIO (NON) È UNA COSA SERIA”, il nuovo libro de GLI AUTOGOL edito da PIEMME. Il trio comico pavese formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro “Rollo” Trolli, festeggia così i primi 10 anni di carriera e unione. Una storia di amicizia, di confronto e determinazione, una passione chiamata calcio e il sogno poterla trasformare in un lavoro.

Il calcio (non) è una cosa seria, è il racconto dell’avventura di Michele, Alessandro e Rollo, dai banchi di scuola, passando per il teatro dell’oratorio, la prima esperienza in una piccola radio locale, fino ad arrivare a essere il trio comico calcistico più seguito in Italia, con una platea digitale da milioni di persone su tutte le piattaforme, e una trasmissione tutta loro su Radio 105.

Tra le pagine del libro c’è l’amore per il pallone, in tutte le sue forme, i retroscena dei loro video, gli aneddoti esilaranti e incidenti di percorso, ma anche gli incontri con i protagonisti. Le partite al campo dell’oratorio con Javier Zanetti, la hit musicale con il Papu Gómez, i filmati in cui hanno fatto recitare Del Piero e Immobile, l’incontro con gli Azzurri a Coverciano, Allegri e Buffon che ridono delle loro imitazioni: Gli Autogol ci avvicinano a un mondo che troppo spesso appare irraggiungibile e ci insegnano che sì, l’esasperazione intorno al calcio può risultare "agghiaggiande" (alla Antonio Conte), ma se vissuto con la giusta ironia il pallone rimane ancora il gioco più bello del mondo.

E proprio grazie alle parodie calcistiche e agli sketch scritte, girate e interpretate sempre in prima persona, che Gli Autogol occupano il secondo posto della classica Sensemakers di Prima Comunicazione, degli influencer più seguiti in Italia, davanti a loro solo Chiara Ferragni, e il terzo posto nella classifica dei video creator, con oltre 18,8 milioni di video views e 23,4 milioni di interazioni. Numeri sempre in aumento e che da gennaio 2020 a oggi, nonostante il lockdown e lo stop delle competizioni sportive, sono cresciuti esponenzialmente e che confermano l’affetto e l’apprezzamento del pubblico.

Durante quest’ultimo anno sono diversi i progetti su cui il trio ha lavorato e che ha regalato ai propri followers, tra questi “Autogol Cartoon”, cartoni animati che raccontano, sempre in chiave comica gli episodi legati al campionato, e lo sbarco sulla nuova piattaforma Twitch, con il format del fantacalcio, un appuntamento fisso, che ogni venerdì informa tutti ii fantallenatori.

Gli Autogol, in questi 10 anni di attività̀ sul web hanno condiviso con la fanbase una serie innumerevole di contenuti e hanno sviluppato dei format proprietari che ciclicamente ripropongono alla loro community che risulta ormai fidelizzata e affezionata. Grazie alla creatività e alla produzione di contenuti di alto livello, Gli Autogol vengono ingaggiati dalle aziende per promuovere progetti b2b, creando così brand content dedicati, video power by, social format brandizzati ad hoc, attività on field dedicate e video con brand content.

"Se non fosse esistito il calcio – dichiara il trio – forse non sarebbero nati gli Autogol. Eppure eccoci qui, distanziati socialmente, ma vicini sui social! Questo libro è il nostro modo per dimostrarvi che nulla è impossibile, nemmeno al tempo del Covid, neppure per tre ragazzi di provincia che sognavano di poter vivere di pallone. Non perdete mai di vista l’obiettivo, magari troverete Zanetti che vi aspetta per la partita a calcetto del mercoledì sera."