105 Mi Casa Live: Le Vibrazioni protagonisti del terzo appuntamento il 23 novembre

E' quasi ora del terzo appuntamento con 105 Mi Casa Live!

Partiti lunedì 9 novembre, il nostro Max Brigante presenta agli ascoltatori di Radio 105 e al pubblico di Radio 105 TV (canale 157 del Digitale Terrestre) alcuni esclusivi live presso i nostri studi.

Dopo J-Ax e Francesco Gabbani è arrivato il momento de Le Vibrazioni, in contemporanea sulle nostre frequenze radio, in televisione, in streaming su 105.net e sulla nostra app! Un'intervista esclusiva, alcuni brani cantati live e le vostre domande (potete mandarcele sul nostro profilo Instagram).

Vi aspettiamo su Radio 105 lunedì 23 novembre, alle 20, con Le Vibrazioni: mi casa es tu casa!