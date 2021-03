Questa settimana torna l’appuntamento 100% digitale di StartupItalia e Radio 105 con una diretta streaming tutta al femminile!

Dopo il successo dell’edizione di SIOS 2020, prosegue la collaborazione con StartupItalia, con una serie di appuntamenti che ci terranno compagnia fino a dicembre.

Insieme ad Annie Mazzola e Alessandro Sansone faremo un viaggio - per adesso solo digitale - per scoprire e conoscere tantissime startup che si racconteranno in alcune puntate speciali in video di 105 START UP! Una di queste nuove ed innovative realtà imprenditoriali sarà poi con noi sul palco - virtuale o fisico, chissà?! - di SIOS21 il 13 dicembre a Milano per ricevere il premio Radio 105 Special Award.

Il primo appuntamento il 19 marzo alle 17.30, all’interno della cornice della Milano Digital Week, con una puntata speciale di 105 START UP! tutta al femminile.

Venerdì vi faremo conoscere le storie di:

Fili Pari - Fondata da Alice Zantedeschi e Francesca Pievan

- Fondata da Alice Zantedeschi e Francesca Pievan M2Test - Fondata da Francesca Cosmi e Alessandra Nicolosi

- Fondata da Francesca Cosmi e Alessandra Nicolosi Labsitter - Fondata da Giulia Fantacci

- Fondata da Giulia Fantacci Gaia - Fondata da Arianna Pozzi

- Fondata da Arianna Pozzi Novis Games - Fondata da Arianna Ortelli

"Secondo Crunchbase nel 2009 erano solo il 10%, nel 2019 erano diventate il 20%. Si tratta delle startup al primo round di finanziamento a guida femminile o perlomeno con una co-founder donna sul totale a livello globale.

Se poi non guardiamo al solo numero delle startup ma all’ammontare degli investimenti (che conta forse anche di più), dal punto di vista mondiale nel 2019 solo il 13% di startup con almeno una founder donna ha ricevuto finanziamenti tramite IPO.

L’imprenditoria femminile ancora non decolla a livello di cifre investite e per donne e impresa c’è sicuramente ancora molto da fare. In Italia la presenza femminile nelle giovani società innovative è addirittura più ridotta che nelle aziende.

La pandemia iniziata nel 2020, purtroppo, ha aumentato la disparità di genere. Da uno studio realizzato da Accenture e Quilt.AI insieme a Women20 (W20), emerge che la diffusione del Covid-19 ha contribuito ad allargare il gap tra uomini e donne, generando una dilatazione del tempo necessario per raggiungere la parità di genere." (StartupItalia)

Sarà possibile seguire la puntata di 105 START UP! sulla pagina Facebook di Startuptalia e su quella della Milano Digital Week.

Vi segnaliamo anche l’appuntamento con Unstoppable Women il 18 marzo alle 17.00, che racconterà come la strada verso la leadership al femminile passa dai volti e dagli esempi di tante donne, professioniste, artiste, ricercatrici.

Che il viaggio abbia inizio... Road to #SIOS21!