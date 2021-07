Pronti a SIOS21? Il 2 luglio dalle 10 alle 16 in streaming su StartupItalia… e alle h.13 puntata speciale di 105 Start Up con Annie Mazzola e Alessandro Sansone!

Ormai ci siamo! Il 2 luglio dalle 10 alle 16 si svolgerà la tappa estiva di SIOS, il più importante evento Italiano per Startup e PMI creato da StartupItalia.

L’evento andrà in scena in streaming e sul palco – reale e virtuale - esperti, innovatori, giornalisti, accademici, politici, manager, startupper, visionari che ci aiuteranno a leggere il tempo che viviamo, facendoci scoprire nuove soluzioni e tendenze.

Giampaolo Colletti, giornalista e curatore di SIOS, comporrà il mosaico di voci e ispirazioni dall’ex Granaio dell’Abbondanza, un luogo nato nel Seicento per conservare risorse utili a tempi difficili che oggi, sede di Nana Bianca, è diventato il nuovo hub digitale realizzato da Fondazione CR Firenze. Forse anche per il luogo scelto per ospitare SIOS, il paragone tra passato e presente sarà quindi naturale, perché l’innovazione vive di consapevolezza e passi in avanti, forti della strada fatta sin qui.

Al centro della piazza virtuale dell’evento il mondo del lifestyle e del digitale si incontreranno in un sodalizio che in questi ultimi anni ha tutto il sapore della rivoluzione. Anche perché il cosiddetto “lifestyle” definisce chi siamo, quali interessi alimentiamo, come interagiamo con l’ambiente, come contribuiamo e abbiamo accesso alla cultura, come mangiamo, cosa indossiamo.

Il tema sarà trattato anche nel corso dell’appuntamento - dalle 13.00 alle 14.00 - con Alessandro Sansone e Annie Mazzola nella speciale puntata in video streaming di 105 Start up! Questa volta infatti conosceremo proprio cinque startup dell’area lifestyle, per scoprire più da vicino un mondo fatto di creatività, tecnologie e cura tipica della tradizione artigianale nazionale. Cinque startup che si andranno a sommare a quelle che concorrono al premio Radio 105 Special Award che sarà assegnato a SIOS Winter a dicembre.

Anche in questa edizione di SIOS non mancheranno le “Unstoppable Women”: presenti la filosofa Maura Gancitano, l’attivista e green influencer Giorgia Pagliuca e la YouTuber e autrice Charlie Moon. Spazio anche a momenti dedicati al binomio imprescindibile innovazione e sostenibilità, al legal tech e alla regolamentazione dei mercati digitali e all’evoluzione dei servizi cloud.

Il claim “Ask me anything”, che ci ha già accompagnati in altri appuntamenti, per questa edizione si è trasformato in appello rivolto a tutta la community SIOS: qualunque domanda abbiate vi invitiamo quindi ad inviarla all’indirizzo redazione@startupitalia.eu o a scriverla nei commenti alla diretta.

Vi aspettiamo!