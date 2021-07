Scarica la nuova app Radio 105 Indie

Comparsa in Italia negli anni Novanta come alternativa al mainstream, la musica indie sta vivendo da qualche tempo una stagione di rinascita, basti pensare al successo di artisti come Calcutta, Franco 126, Gazzelle, solo per citarne qualcuno.

Radio 105 non poteva non sottolineare l’importanza che questo genere ha assunto nel panorama musicale italiano e ha scelto di farlo realizzando un’app completamente dedicata.

Si chiama Radio 105 INDIE e si può scaricare gratuitamente da tutti gli store digitali:

Diretta da Beppe Stanco, Radio 105 INDIE presenta le novità e i classici del fenomeno indie che sta influenzando le classifiche del panorama italiano del momento. In programmazione, esclusive, classifiche e curiosità.

Radio 105 INDIE, progettata per i diversi sistemi operativi presenti sul mercato, fa parte dell’offerta di radio digitali di United Music, il progetto digital audio di RadioMediaset.