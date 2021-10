Dal 29 ottobre al 16 novembre 2021 acquista l'album" =" e vinci uno speciale evento live con Ed Sheeran a Milano il 25 novembre 2021 in una location esclusiva.

Cosa fare per partecipare:

Acquista l'album "="

Acquista il CD Acquista il vinile

Ricevi il codice per partecipare al concorso via email entro 6 ore dall'acquisto

Invia un sms al nr. 3334842641 indicando nel testo il Codice univoco che riceverai via email e scopri subito se hai vinto

E' possibile partecipare al concorso anche acquistando l'album "=" presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo Milano. Il codice univoco verrà rilasciato in cassa.



Cosa si vince

In palio 400 ingressi validi per 1 persona per partecipare all'esclusivo live del 25 novembre a Milano.

