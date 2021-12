105 LAB, il progetto di Radio 105 che offre spazio ai nuovi talenti della radiofonia italiana

Lunedì 6 dicembre 2021 prende ufficialmente il via 105 LAB, il progetto di Radio 105 che vuole dare spazio ai nuovi talenti della radiofonia italiana.

Nata da un’idea di Marco Mazzoli, creatore e conduttore dello Zoo di 105, 105 LAB è una webradio che ha preso le mosse dal desiderio di creare un laboratorio per formare e crescere i futuri talenti della radiofonia italiana. La volontà di 105 LAB è infatti quella di fornire ai talenti emergenti, con il sogno di fare radio, uno spazio in cui mettere in mostra le proprie capacità artistiche.

105 LAB – ascoltabile in streaming su 105.net, sull’app ufficiale di Radio 105 e sulla piattaforma unitedmusic.it – si compone di un vero e proprio palinsesto radiofonico (in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 7.00 alle 23.00) e sarà animato dagli speaker emergenti che si alterneranno ai microfoni della radio.

La partenza di 105 LAB è comunicata su Radio 105 e sui suoi canali digital e social.

Il canale ha un proprio profilo ufficiale sia IG che FB, radio105lab.