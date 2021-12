Radio 105 vi porta a Bari con Capodanno in Musica

Pronti per stare in compagnia della buona musica e di Radio 105, la sera di Capodanno?

La serata, che vede sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari Federica Panicucci e la presenza speciale di Albano, sarà trasmessa dalle 21.00 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. La regia è di Luigi Antonini, alcuni artisti presenti: da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, con la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo.