E' aperta la presale di Radio 105 per Justin Bieber Oggi e domani acquista i biglietti in anteprima per la data del 31 luglio

Siete pronti per aggiudicarvi il codice per la presale di Justin Bieber? L'artista top del momento ha aggiunto una data italiana: sarà il 31 luglio al Lucca Summer Festival e con Radio 105 potete acquistare i biglietti in anteprima! Richiedi il codice alfanumerico qui sotto e acquista i biglietti! (fino ad esaurimento posti, l'acquisizione del codice non garantisce l'acquisto del biglietto). Questa la timeline di vendita per i biglietti del concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival: Pre-sale Radio 105 dalle ore 10.00 di Giovedì 24 Febbraio fino alle 23.59 di Venerdì 25 Febbraio. Info e presale: www.105.net Apertura vendita generale: Sabato 26 Febbraio ore 10.00 Info e biglietti: www.dalessandroegalli.com