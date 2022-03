Rkomi e Mara Sattei apriranno il concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival

Era già una serata straordinaria quella del 31 Luglio con Justin Bieber sul palco di fianco le Mura di Lucca per il suo unico concerto Italiano del 2022 ma adesso lo diviene ancora di più.



Ad aprire la serata ci saranno infatti Rkomi, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, e Mara Sattei il cui nuovo album Universo sta avendo grandissimo successo.

Due nomi importante della pop music Italiana che andranno a completare il programma di una giornata assolutamente imperdibile.

Domenica 31 Luglio assisteremo dunque a 3 concerti che segneranno l’incontro tra due dei nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana e una delle popstar più amate del mondo.



Rkomi arriva sul palco di Lucca Summer Festival dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi: il brano Insuperabile è certificato oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificato platino; l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino.

Con Taxi Driver Rkomi ha avuto anche l’onore di essere scelto per registrare un MTV Unplugged, il famoso format acustico della storica emittente musicale.



Mara Sattei invece arriverà a Lucca per presentare i brani del nuovo album Universo, prodotto dal fratello tha Supreme, che ha già conquistato pubblico e critica con brani come “Parentesi” che la vede duettare con Giorgia.

La giovane cantante romana ha al suo attivo diversi dischi di platino grazie alla collaborazione con importanti artisti italiani: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” -, “Altalene” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e “Spigoli” – brano doppio disco di platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.

I biglietti per la serata di domenica 31 Luglio a Lucca Summer Festival con Justin Bieber, Rkomi e Mara Sattei sul palco

sono disponibili su www.luccasummerfestival.it