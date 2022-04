Partecipa al concorso per vivere la "backstage experience" di Salmo! Non perdere questa opportunità! Leggi l'articolo per scoprire come fare

Partecipa al concorso per vivere la "backstage experience" di Salmo e partecipare a uno dei suoi concerti: - 1 luglio 2022 a BIBIONE presso lo Stadio Comunale - 6 luglio 2022 a MILANO presso lo Stadio San Siro Potresti vincere un biglietto per te e un tuo accompagnatore non solo per assistere al concerto ma per girare all'interno del backstage e scoprire il dietro le quinte di un concerto epico! Basta rispondere correttamente alle 3 domande su Salmo per accedere all'estrazione finale. Che aspetti? Clicca qui per partecipare al concorso!