Coca-Cola si prepara per l’estate e annuncia tre imperdibili appuntamenti musicali nel mese di luglio. Un tour, in collaborazione con Radio 105, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale esibirsi nelle città di Lignano Sabbiadoro (15 luglio), Rimini (22 luglio) e Paestum (29 luglio). Gli artisti più popolari della scena si alterneranno sui palchi del Coca-Cola Summer Festival in tre concerti aperti al pubblico per vivere insieme un momento di musica e divertimento.

Coca-Cola ha un forte legame con la musica e da sempre collabora con talenti di spicco in tutto il mondo. L’iniziativa musicale promossa da Coca-Cola si inserisce all’interno del progetto Coke Studio, un progetto che guarda al futuro supportando lo sviluppo dei talenti nell'industria musicale, estensione della piattaforma globale Real Magic, la più recente espressione della nuova filosofia del brand. Introdotta alla fine dell'anno scorso. Real Magic racconta come le nostre differenze rendano il mondo un luogo più ricco in cui vivere e come la vera magia avvenga quando ci riuniamo attraverso esperienze condivise sia digitalmente che nella vita reale.

Partner ufficiale dell’evento è Radio 105. Profonda conoscitrice dell’universo della musica e delle sue nuove frontiere, accompagnerà l’intera iniziativa con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà radio, canali social e online.

“La felicità è reale solo se condivisa. E finalmente, dopo due anni di restrizioni, siamo felici di poter tornare a realizzare il nostro desiderio di partecipazione, socialità e svago.”, afferma Paolo Salvaderi, Amministratore delegato di RadioMediaset. “E lo facciamo alla grande, orgogliosi di essere partner ufficiale del Coca-Cola Summer Festival, tre appuntamenti gratuiti rivolti essenzialmente a chi si è visto togliere dalla pandemia momenti preziosi: i nostri giovani. Non vediamo l’ora di ritornare sul palco insieme a Coca-Cola, di ridare voce dal vivo a tanti artisti e di poter offrire intrattenimento a tantissime persone. Adesso è il momento di ritornare a cantare, a sorridere, a riabbracciarci con il giusto sound.”

Gli eventi saranno condotti da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 e vivranno nelle seguenti location:

· 15 luglio Piazza Marcello D’Olivo - Lignano Sabbiadoro

· 22 luglio Rimini Beach Arena

· 29 luglio Clouds Arena di Paestum (SA)

Gli artisti sul palco saranno: Aka 7even, Albe, Alfa, Alice Merton, Alvaro Soler, Annalisa, Baby K, Berna, Big Boy, Briga, Chadia Rodriguez, Crytical, Damante, Dani Faiv, Dargen D’Amico, Deddy, Didy, Edoardo Brogi, Elodie, Ermal Meta, Federico Rossi, Follya, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, Hanssel Delgado, La Rappresentante di Lista, LDA, Lil Jolie, Matteo Romano, Michele Bravi, Mr Rain, Naicok, Nika Paris, Noemi, Riki, Rocco Hunt, Room9, Samuel, Sottotono, Tecla, The Kolors, Tredici Pietro, Tropico e Vegas Jones.

Il Coca-Cola Summer Festival sarà anche l’occasione per confermare l’impegno del brand per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. Ai tre concerti sarà infatti presente una Recycling Machine, per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale verranno distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata, già presenti sul mercato da oltre un anno, e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda. Coca-Cola inviterà tutti i partecipanti agli eventi a scoprire il processo di riciclo e a dare una seconda vita alle bottiglie in PET. Sarà poi Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal MITE che chiuderà il cerchio raccogliendo ed avviando a diretto riciclo le bottiglie.