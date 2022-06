Partecipa al concorso per vivere la "live experience" di David Guetta! Non perdere questa opportunità! Leggi l'articolo per scoprire come fare

Partecipa al concorso per vivere la "live experience" di David Guetta e partecipare alla sua esibizione il 29 agosto all’hotel USHUAIA! Potresti vincere un biglietto per te e un tuo accompagnatore non solo per assistere al concerto ma anche per un Meet&Greet nel back stage con l’artista! Basta rispondere correttamente alle 3 domande su David Guetta per accedere all'estrazione finale. Che aspetti? Clicca qui per partecipare al concorso!