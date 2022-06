Kid Cudi arriverà a Milano per concludere il suo tour mondiale!

L'artista pluripremiato Scott Mescudi alias Kid Cudi ha annunciato il suo To the Moon - 2022 World Tour in 27 città in Nord America, Asia ed Europa. Il tour inizierà con 20 spettacoli nordamericani che inizieranno a Vancouver il 16 agosto, poi in autunno, "To The Moon" si reca al Toyosu Pit in Giappone e in tutta Europa, tra cui The O2 a Londra, Verti Music Hall a Berlino, AFAS Live ad Amsterdam, Palais 12 a Bruxelles e Zenith a Parigi, con Milano che chiude il tour al Fabrique il 22 novembre.

Insieme a "To The Moon", Kid Cudi ha annunciato la prima edizione del festival "Moon Man's Landing" nella sua città natale di Cleveland, Ohio, il 17 settembre 2022. Kid Cudi ha curato la line up includendo alcuni dei suoi artisti preferiti come Playboi Carti, HAIM , Don Toliver, Dominic Fike, Pusha T, Jaden, 070 Shake e altri.

Il 30 settembre 2022 Kid Cudi debutterà con "Entergalactic", una serie musicale animata che ha creato con Netflix. Un nuovissimo album in studio intitolato a sua volta “Entergalactic” accompagnerà la serie. Il primo singolo "Do What I Want" è uscito su tutte le piattaforme il 10 giugno.

Kid Cudi sta lavorando a una vasta gamma di importanti progetti musicali, televisivi e cinematografici, dal suo album del 2020 Man on the Moon III: The Chosen che ha debuttato al numero due della Billboard 200 all’'apparizione come ospite musicale al Saturday Night Live , dalla collaborazione con Ariana Grande alla canzone originale "Just Look Up" per Don't Look Up di Netflix fino all’apparire come protagonista nel successo horror del 2022 di A24 “X". Kid Cudi ha anche registrato il singolo "Stars in the Sky" per la colonna sonora del film Sonic the Hedgehog 2 nel 2022.

I biglietti per il concerto di Kid Cudi a Milano del 22 Novembre saranno in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di Venerdi 24 Giugno.