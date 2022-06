Al via "105 Summer @ Parco Gondar"

Il ritorno in grande stile del Parco Gondar di Gallipoli sulla scena musicale nazionale è contrassegnato quest’anno dalla collaborazione con Radio 105, che dal 23 luglio fino a fine agosto trasmetterà in diretta all’interno del più grande parco a tema del sud Italia.

"105 Summer @ Parco Gondar", condotto da Niccolò Torielli da una postazione allestita all'interno del parco, sarà in onda tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00.

"Siamo felici di ospitare all’interno di Parco Gondar Radio 105" - specificano i titolari – . "è stato un piacere lavorare insieme per creare un ambiente che possa accogliere sia i conduttori che gli artisti e tutti gli ascoltatori che vorranno passare a trovarci, e siamo sicuri che sarà facile farli sentire a casa durante tutta un’estate ricca di divertimento da trascorrere insieme".

Dopo l’inaugurazione ufficiale con il Festival del 25 Aprile, la Giornata dell’Arte organizzata con la consulta degli Studenti della Provincia di Lecce, gli spettacoli teatrali e per bambini e le iniziative sociali di LILT dei mesi di maggio e giugno, la grande musica ritorna al Parco Gondar a partire da metà luglio.

Dal 14 luglio si parte con il Fish And Gin Festival, tre giorni dedicati allo street food e alla degustazione di 200 etichette di Gin, con musica, attrazioni, artisti di strada e gli show di Sud Sound System, Antonio Castrignanò e tanti altri!

Dal 17 luglio al via più di trenta giorni tra live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su quattro palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri, arricchita da area street food, mercatini e aree relax.

Questo il calendario della nuova edizione Parco Gondar 2022, che ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali: Shiva, Rhove e Paky (17 luglio), Ketama 126 (20 luglio), Boing Party (21 luglio), Franco 126 (23 luglio), Lazza (24 luglio), Luchè (25 luglio), Dj Antoine (26 luglio), Muevelo (27 luglio), Frah Quintale (28 luglio), Miss Keta + Random (29 luglio), Kawabonga w/ Disco Boomer (30 luglio), Capo Plaza (31 luglio), Pinguini Tattici Nucleari (1 agosto), Kungs (2 agosto), Ghali (3 agosto), Blanco (4 agosto), Coez (5 agosto), Il Pagante (5 agosto), Ariete (6 agosto), Nina Kravitz (6 agosto), Chiello, Sick Luke (7 agosto), Venerus, Mace (8 agosto), Marracash (9 agosto), Muevelo Reggaeton Party (10 agosto), Carl Brave, Mara Sattei (11 agosto), Eiffel 65 (12 agosto), Cosmo (13 agosto), Rkomi, Massimo Pericolo, Bresh (14 agosto), Paul Kalkbrenner, Amelie Lens (15 agosto), Dargen D’Amico + Random (16 agosto), Gemitaiz (17 agosto), Cloonee (18 agosto), Noyz Narcos, SLF (19 agosto), Psicologi (20 agosto), Gabry Ponte (20 agosto), Pizzicati – Taranta Sound (21 agosto) Willie Peyote (22 agosto), Stella Bossi (22 agosto).

Numerosi i format e festival che si susseguiranno sui palchi del Parco Gondar tra show e aftershow: Boing Party, Kawabonga Party, Linoleum Party, Muevelo La Fiesta Que Te Mueve, Noche Loca, Random #unafestaacaso, Serious Kitchen, Smash It, Urban Legend, Zarro Night.

Oltre a Radio 105, partner della rassegna 2022 importanti marchi e festival, quali Agricola, Bosca, Dice, Kkerly, Galactica Festival, Pop Fest, Sei Festival, Sottosopra Fest.



Gli eventi proseguiranno fino a settembre, con manifestazioni dedicate anche ad arte e letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 20mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento. Il 3 e il 4 settembre si terrà, inoltre, Apulia Sport Convention, la più grande manifestazione di fitness e sport del Sud Italia evoluzione della Salento Sport Convention, svoltasi presso il Parco Gondar dal 2016. Una manifestazione che già nelle passate edizioni è riuscita a coniugare differenti attività suddivise in 6 aree tematiche, con 50 discipline e 10 Masterclass, e che quest’anno prevede ancora nuove discipline sportive e gode del riconoscimento ufficiale delle Federazioni Nazionali FIPE e FPI, con al suo interno gare e match valevoli per i titoli internazionali di disciplina.

Parallelamente agli eventi, è ripresa quest’anno la stretta collaborazione con le associazioni benefiche e culturali locali e nazionali, quali LILT, FAI, Avis, Legambiente, Poieofolà – Costruzioni Teatrali, Proloco Gallipoli, Associazione Commercianti Gallipoli, Magica…Mente, Batti 5 Asd, Apulia Smart Green, Associazione Culturale Macarìa, che vedono la struttura per eventi gallipolina protagonista di sempre più iniziative a loro sostegno.

I ticket per tutti gli eventi sono acquistabili su DICE.

Quest’anno è possibile raggiungere tutti gli eventi al Parco Gondar con BusForFun, prenotando il posto in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Info Parco Gondar: 327 821 5783 - http://www.parcogondar.com– https://www.facebook.com/ParcoGondar - www.instagram.com/parcogondar_official