Estate in città?

Una colazione con vista, un pranzo in versione pic-nic, un aperitivo all’aria aperta con amici, una cena romantica da gustare in un location insolita o una pausa gustosa circondati dalla bellezza. Sono tante le idee da vivere a Torino, Milano e Roma raccolte in una mini-guida realizzata grazie al prezioso contributo di Le Strade, noto blog di esploratori urbani che sulle sue pagine Instagram locali offre quotidianamente preziosi suggerimenti su luoghi da vivere in città in modo dinamico e creativo.

“Una mini-guida per dare qualche spunto a chi è in città con queste temperature roventi per poter godere di alcuni posti che spesso non vengono considerati o sono semplicemente poco conosciuti. Luoghi semplici ma affascinanti, posti che noi definiremmo “da Strade” e che, con la quiete di agosto, si trasformano in mete ancor più belle, adatte a diventare gli spot perfetti per godersi la propria città in tranquillità e certamente in cui mangiare e bere qualcosa in compagnia.” commenta Valentina Brancaleon di Le Strade.

I luoghi di Torino

Per chi rimarrà nel capoluogo piemontese, ecco 5 luoghi imperdibili secondo Le Strade di Torino con utili suggerimenti su cosa gustare per godersi al meglio le bellezze, l’atmosfera e gli scorci che la città sabauda regala, anche fuori dal centro.

1. Lungo Po’ vista Castello del Valentino (pista ciclabile di Corso Moncalieri) - https://goo.gl/maps/pbEhSYpst1tcJPXd7

Romantico e fugace quanto basta, questo super spot con vista Castello del Valentino è una vera chicca da godersi al calare del sole con qualche amico stretto, chiacchierando sulle panchine e ordinando una pizza con due birrette che non guastano mai!

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Berberè

2. Piazza Hermada (vicino al parco-precollinare) - https://goo.gl/maps/EwEjgjkm1yzum9e78

Un’area abbandonata in cui passava la linea 3 della metropolitana leggera trasformata dal progetto di Torino Stratosferica in un parco urbano temporaneo che unisce quattro quartieri confinanti: Borgo Po, Madonna del Pilone, Vanchiglia e Vanchiglietta. Lungo i binari sembra di essere sulla High Line di New York. Per questo il cibo perfetto da ordinare e gustare potrebbe essere ispirato proprio alla Grande Mela. Come, ad esempio, un hamburger soffice e americanissimo con il “potato rolls”.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Buns Burger

3. Panchine Lungo Dora Firenze - https://goo.gl/maps/s7FojBDTc4J7KmKt7

Sembra un posto semplice (e in realtà lo è), ma la Dora mette tranquillità e questo quartiere di Torino è uno di quelli che ultimamente cresce negli apprezzamenti. Pedalare sulla pista ciclabile e poi fermarsi per mangiare qualcosa di easy e leggero su una di queste panchine guardando dall’altro lato del fiume. Poesia urbana! Questo sembra il luogo perfetto per la classica “schiscia” all’insegna del light food. Qualche piatto fresco e leggero per il pranzo: un’insalata, una bowl, o qualche piatto vegetariano.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Fresh Cut

4. Parco Archeologico di Porta Palatina - https://goo.gl/maps/TfUcNVrtwCoz9AKv9

Dopo una giornata intensa di lavoro/riunioni in cui facilmente ci trovate da Combo, l’idea è questa: fare quei 200 metri e buttasi letteralmente nel prato (o sulle panchine) del Parco Archeologico di Porta Palatina, il più antico monumento della città che quando cala il sole diventa di una bellezza incontestabile. E per celebrare l’origine Romana della nostra città che c’è di meglio di un paio di trapizzini accompagnati da un buon bicchiere di vino? Un aperitivo improvvisato, di fronte a più di 2.000 anni di storia. Scusate se è poco!

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Trapizzino

5. Giardino Aiuola Balbo - https://goo.gl/maps/gmp2YbiWSR7TXTH79

Sospesi in un'altra epoca, attorniati da facciate ottocentesche, l’Aiuola Balbo è l’ideale per godersi il fresco del mattino insieme a qualcosa di dolce per la (seconda) colazione. Oppure luogo perfetto per un gelato nel tardo pomeriggio, seduti sulle panchine ombreggiate guardando i getti d’acqua delle fontane. Qui anche ad agosto male non si sta. Centrale, ma non troppo, e solitamente non molto affollato. Come piace a noi!

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Venchi, Quinoa Cafe Pastry Lab

I luoghi di Milano

Milano, sempre così affollata e di corsa, d’estate può diventare un luogo da riscoprire, assaporando luoghi conosciuti ma spesso poco frequentati, con i giusti tempi e con il perfetto abbinamento gastronomico. Ecco alcune proposte da riscoprire secondo Le Strade di Milano.

1. Rotonda della Besana - https://goo.gl/maps/HrhmWEERyBeuxvFd9

Un luogo ricco di fascino nel centro della città. La Rotonda della Besana è sempre il posto ideale per concedersi una pausa dal caos e godersi un po’ di sana tranquillità, distesi nel grazioso prato all’inglese.

Un luogo di storia e arte, nato in origine come cimitero seicentesco della Ca’ Granda, detto Foppone dell’Ospedale, al cui centro fu costruita l’ex chiesa di S. Michele ai Nuovi Sepolcri, oggi sede del MUBA.

Sedersi fuori è obbligatorio a nostro avviso, per non perdere la bellezza del giardino e dei portici interni e gustarsi, ad esempio, un gelato rinfrescante.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Ciacco Gelateria

2. Giardino della Guastalla - https://goo.gl/maps/6TUYobtDqg2nqGvE6

L’uso della parola “giardino” anziché “parco” porta con sé una dimensione intima, familiare: i Giardini della Guastalla incarnano perfettamente questa idea di piccola oasi verde, silenziosa e ordinata. Questo è uno dei parchi pubblici più antichi e più piccoli di Milano, e trovandosi in una zona strategica tra la Statale, l’Ospedale Maggiore e il Tribunale è un’ottima via di fuga per studenti in crisi, avvocati in pausa pranzo e degenti in cerca di aria fresca. Come? Sedendosi su una panchina o sopra un telo steso sull’erba mangiando una delle specialità sempre più milanesi come il poke.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Pokinho

3. Piazza Spoleto Venini - https://goo.gl/maps/itJkYm49YHiEBrwQ6

La nuova piazza che sorge tra le vie Spoleto e Venini, coloratissima di giallo, azzurro e blu, è una zona pedonale di recente realizzazione (2019) e sembra il quadretto perfetto per godere di una pausa dal caos milanese addentando uno sandwich ispirazione giapponese. E dopo che ne dite di una partitina a ping pong?

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Catsu Sandro

4. Piazza Sant’Alessandro - https://goo.gl/maps/qrN5iurNDPPCS9UC9

La piazza prende il nome dalla chiesa barocca che qui si affaccia e che accoglie passanti e studenti della vicina Università Statale sui suoi gradini. Sedersi su una delle panchine proprio di fronte alla chiesa regala momenti di magia, ancora di più se condividendo il pranzo con qualcuno a cui vogliamo bene. Fermarsi qui regala momenti di quiete e tranquillità inaspettati vista la zona trafficata da persone e auto. La mattina ci si può concedere una colazione con brioche a lunga lievitazione e un buon caffè.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Rinaldini

5. Parco della Vetra - https://goo.gl/maps/h3GFZiBQKuWPAtpp8

Parco Papa Giovanni Paolo II, anche detto parco della Vetra, collega la basilica di S. Lorenzo e la basilica di S. Eustorgio. Contornato da numerosi locali, è il posto perfetto per accomodarsi sull’erba e fare un pic nic con gli amici, ordinando una varietà di cibi italiani e locali.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Chiù

I luoghi di Roma

La Capitale anche d’agosto è una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri. Ecco alcune idee secondo Le Strade di Roma, per evadere dai luoghi e dalle attrazioni solitamente più gettonati, godendo sempre dell’atmosfera e degli scorci unici che la città eterna è in grado di offrire.

1. Parco di Tor di Quinto - https://goo.gl/maps/G6mo32sb3EcsAoCVA

Il parco di Tor Di Quinto è un piccolo polmone verde nel caos della zona nord di Roma: è caratterizzato dalla presenza di un lago artificiale, panchine ed alberi, è un ottimo luogo dove allenarsi, fare picnic o semplicemente godersi un po’ di aria aperta gustando un gelato. Il suo essere piccolo lo rende intimo, è come una bolla dove ci si isola dal traffico e dalla frenesia. In una sola parola: rilassante.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Gelateria Torcè

2. Isola Tiberina - https://goo.gl/maps/iGHq7F1QN6p8wshaA

Anche Roma ha un'isola, minuscola. Il posto perfetto per far viaggiare la mente spaziando con lo sguardo a destra e a sinistra di questa meraviglia architettonica, elegante e pop ideale per un aperitivo con gli amici, prima di un film all’aperto.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Molino Bakery & Pizza

3. Piazza San Giovanni (parchetto di via Carlo Felice) - https://goo.gl/maps/Wc3j6sYhE1pCDw796

Nel centro esatto di Roma, in piazza San Giovanni, ci si può godersi una pausa pranzo sotto ai pini urbani, assaporando una pizza rossa al taglio romana accompagnata da una birra. Per vivere una location che vi riporterà alla mente immagini di film, pagine di romanzi e passeggiate estive.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Alice Pizza

4. Parco degli Acquedotti - https://goo.gl/maps/Wc3j6sYhE1pCDw796

È uno dei parchi più grandi della città eterna, dove non solo è possibile godere di uno spazio verde sconfinato, ma si possono ammirare i resti degli acquedotti romani. In questo parco potrete rigenerare il corpo, ma anche la vostra cultura e facendolo mangiando un gustoso panuozzo: sembrerà di essere in un tempo passato.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Food Roma

5. Giardino degli Aranci - https://goo.gl/maps/3nMjfDQjyxbp7uE88

Perché recarsi in questo giardino? Da qua è possibile godere di uno dei migliori panorami sulla città eterna: riqualificato da pochi anni, il giardino è un affaccio sui tetti di Roma, tra i quali spicca imponente “il cuppolone”. Il momento migliore è sicuramente il tramonto, con cocktail alla mano e occhi riempiti di meraviglia.

Dove ordinare su Deliveroo nelle vicinanze: Peter’s bar