Il Sunny Hill Festival, il più grande festival organizzato in Kosovo da Dua Lipa e il padre Dukagjin Lipa, arriva anche in Albania!

In seguito alla tappa di Pristina, in Kosovo, dove si sono esibiti artisti di fama internazionale come J Balvin, Skepta, Diplo, AJ Tracey e Mahmood, il festival è pronto a sbarcare a Tirana il 26, 27, 28 agosto 2022.

A esibirsi sul palco tanti grandi nomi della musica contemporanea, artisti di fama internazionale che spaziano dalla musica pop, elettronica, hip-hop, R&B e house per regalare al pubblico tre giorni di musica e divertimento.

Per ulteriori informazioni visitate Sunnyhillfestival.com.

Per acquistare i biglietti andate su Ticketing.festtix.co.uk.