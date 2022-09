Con Naj Oleari Beauty è arrivato Click on me, l'irrinunciabile mascara!

Irriducibile e irrinunciabile proprio per tutti, il mascara è il Re del make-up! Un ritocco con una storia secolare ed in continua evoluzione!

Per questo, Naj Oleari Beauty ha creato un nuovo mascara unico e innovativo: il Click On Me Extra Volume mascara!

Comodo da usare in pochi secondi perché pronto ad aprirsi con un click grazie a una lieve pressione sul suo cappuccio ergonomico che segue la forma del dito: la tenuta, una volta chiuso, è sicura!

Con questo mascara, Naj Oleari trasforma un design storico rendendo il mascara esclusivo e smart!

Click On Me Extra Volume Mascara ha uno speciale applicatore in fibra: la sua forma a clessidra segue le ciglia e intensifica l’effetto volume immediato, l’equilibrio tra spessore e lunghezza delle fibre garantisce poi un allungamento perfetto!

La texture del prodotto è arricchita con lo speciale attivo Akosky Azuki, composto dall’estratto di trifoglio rosso e fagiolo mung, che stimola e migliora la ricrescita follicolare delle ciglia!

Click On Me è nelle migliori profumerie ma, anche e in tutti i sensi, a portata di un click!