Radio 105 radio ufficiale dell'unica data italiana di Lizzo

Melissa Viviane Jefferson, in arte Lizzo, ha finalmente annunciato le date europee di The Special Tour!

L’artista pluripremiata ai GRAMMY® e certificata RIAA multi-platino partirà il 17 febbraio 2023 da Oslo, in Norvegia per poi proseguire a Copenaghen, Amsterdam, Parigi e arriverà in Italia per un’unica data esclusiva: il 2 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano!

Lizzo è una delle artiste più amate del momento. Reduce dalla recente vittoria del premio "Video for Good" ai VMA's del 2022 con il brano About Damn Time, che ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 Chart e la top 10 in altri 12 Paesi, l'artista toccherà 15 città europee dopo le date nordamericane di questo autunno.

Trovate l'itinerario completo di seguito, insieme alle date nordamericane che proseguono stasera con un secondo spettacolo al Madison Square Garden di New York. Il suo ultimo album Special ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti, diventando l’album di un’artista donna più alto in classifica nel 2022, con il maggior numero di copie vendute per un album femminile durante quest’anno.

Per i titolari di carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 12:00 di martedì 4 ottobre su ticketmaster.it/americanexpress. Lizzo è un partner di lunga data di American Express, con cui ha celebrato il Pride nel giugno 2019 e chiuso la stagione 2021 di American Express UNSTAGED con un'esibizione epica per i “Card Member” a Miami lo scorso Dicembre.

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 7 ottobre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it

La vendita generale si aprirà alle ore 12:00 di venerdì 8 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Radio 105 è la radio partner ufficiale della data italiana del tour

The Special Tour

Europa 2023

17 febbraio - Oslo, NO - Spektrum

18 febbraio - Copenaghen, DK - Royal Arena

20 febbraio - Amburgo, DE - Barclays Arena

23 febbraio - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

24 febbraio - Anversa, BE - Sportpaleis

27 febbraio - Colonia, DE - Lanxess Arena

28 febbraio - Berlino, DE - Mercedes-Benz Arena

2 marzo - Milano, IT - Mediolanum Forum

3 marzo - Zurigo, CH - Hallenstadion

5 marzo - Parigi, FR - Accor Arena

8 marzo - Glasgow, Regno Unito - OVO Hydro Arena

9 marzo - Birmingham, Regno Unito - Utilitia Arena

11 marzo - Manchester, Regno Unito - AO Arena

13 marzo - Dublino, IE - 3Arena

15 marzo - Londra, Regno Unito - The O2

The Special Tour

Nord America 2022

3 ottobre - New York, NY - Madison Square Garden^

6 ottobre - Detroit, MI - Little Caesars Arena*

7 ottobre - Toronto, ON - Scotiabank Arena^

11 ottobre - St. Paul, MN - Xcel Energy Center

14 ottobre - Kansas City, MO - T-Mobile Center^

16 ottobre - Chicago, IL - United Center

18 ottobre - Indianapolis, IN - Gainbridge Fieldhouse*

20 ottobre - Charlotte, NC - Spectrum Center^

22 ottobre - Atlanta, GA - State Farm Arena

23 ottobre - Nashville, TN - Bridgestone Arena

25 ottobre - Austin, TX - Moody Center

26 ottobre - Houston, TX - Toyota Center*

28 ottobre - Dallas, TX - American Airlines Center^

31 ottobre - Denver, CO - Ball Arena^

2 novembre - Salt Lake City, UT - Vivint Arena

4 novembre - Portland, OR - Moda Center

7 novembre - Vancouver, BC - Rogers Arena^

9 novembre - Seattle, WA - Climate Pledge Arena^

10 novembre - Portland, OR - Moda Center^

12 novembre - San Francisco, CA - Chase Center^

18 novembre - Los Angeles, California - Kia Forum

19 novembre - Los Angeles, CA - Kia Forum

*Special guest: Latto e Saucy Santana

+Special guest: Saucy Santana

^Special guest: Latto