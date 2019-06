5 Seconds of Summer ospiti a 105 Mi Casa per uno speciale showcase

Reduci dal loro ennesimo successo con il singolo Easier, i 5 Seconds of Summer saranno ospiti di 105 Mi Casa, lunedì 17 giugno.

La band sarà intervistata da Max Brigante e si esibirà anche in uno speciale showcase a cui alcuni fan avranno la fortuna di partecipare!

I 5SOS, band formatasi a Sidney nel 2011, è composta da Luke Hemmings, Ashtow Irwin, Calum Hood e Michael Clifford. Dopo aver pubblicato due EP e diversi video su Youtube, sono stati notati da Louis Tomlinson degli One Direction, dei quali hanno aperto diversi concerti del Take Me Home tour.

Dal 2014, la strada dei 5SOS è tutta in discesa, dopo la pubblicazione del singolo She Looks So Perfect dell'album 5 Seconds of Summer. L'ultima fatica discografica della band è proprio Easier, il loro nuovo singolo, uscito il 23 maggio 2019.

Segui la diretta, lunedì 17 maggio dalle 20 alle 21, per ascoltare i 5 Seconds of Summer a 105 Mi Casa!