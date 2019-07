Ecco tutti gli ospiti presenti alla festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105

L'8 luglio, all'Ippodromo Snai di San Siro, a Milano, festeggeremo i 20 anni de Lo Zoo di 105!

Per l'occasione saranno presenti moltissimi artisti che, insieme ai ragazzi dello Zoo, intratterranno il pubblico dalle 21 in poi. Esibizioni, sketch e anche momenti strappalacrime: tutto è pronto per l'8 luglio.

Gli ospiti di #zoo20 saranno: J-Ax, Max Pezzali, Baby K, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Ricchi e Poveri, Elodie, The Kolors, Nek, Francesco Gabbani, Emis Killa, Elisa, Luca Carboni!

L'ingresso è completamente gratuito e, anche se non sei riuscito a registrarti, potrai entrare e festeggiare con noi!

Vi aspettiamo numerosi l'8 luglio, all'Ippodromo Snai San Siro per festeggiare i 20 anni de Lo Zoo!