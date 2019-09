Fabrizio Moro ospite a 105 Mi Casa Live per uno speciale showcase!

Fabrizio Moro sarà ospite a 105 Mi Casa Live lunedì 16 settembre alle 20!

Il cantante sarà intervistato da Max Brigante e si esibirà anche in uno speciale showcase a cui alcuni fan avranno la fortuna di partecipare!

Fabrizio ha pubblicato il suo decimo album, Figli di nessuno, il 12 aprile 2019 e sono già stati estratti tre singoli: Ho bisogno di credere, che ha anticipato l'album; Figli di nessuno (Amianto), in una nuova versione con il rapper Anastasio e, l'ultimo singolo, uscito lo scorso 30 agosto, Per me.

Segui la diretta, lunedì 16 settembre dalle 20 alle 21, per ascoltare Fabrizio Moro a 105 Mi Casa Live!