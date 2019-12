Capo Plaza: 20 è triplo disco di platino

Capo Plaza è sempre più inarrestabile: ormai è diventato la star multiplatino tra gli artisti più rilevanti della scena urban italian.

Infatti, il suo ultimo album, 20, ha raggiunto il triplo disco di platino ed è fisso in classifica da ben 84 settimane. Il successo continua anche per i suoi singoli, come Pookie con Aya Nakamura e Look Back At It con A Boogie Wit Da Hoodie, che sono stati certificati doppi dischi di platino.

Ma il successo ha colpito anche le canzoni di 20, come Tesla, ora quadruplo platino, Giovane fuoriclasse, triplo, Uno squillo e Ne è valsa la pena, doppio, Non cambierò niente, platino, Forte e chiaro, Interlude, Ora è la mia ora, Coupè, Come me, Vabbene, Giù da me, Billetes, New Jeans, Ratata, Nike Boy e 20, tutte certificate oro.

L'ultimo singolo pubblicato da Capo Plaza è Ho fatto strada: il brano vuole dare voce a una generazione che cerca una via d'uscita dalla realtà che non concede nessun privilegio. Il trapper riporta in mente i sentimenti di un bambino che non ha avuto vita facile, ma ambizioso e desideroso di continuare la sua strada verso il successo.