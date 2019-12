Fedez, rivelazione choc: "Ho il rischio di sviluppare la sclerosi multipla"

Fedez rischia di sviluppare la sclerosi multipla. È quanto emerge da un'intervista che andrà in onda questa sera in una puntata della nuova stagione di "La Confessione".

Il rapper ha raccontato di aver appreso questa terribile notizia in occasione di un controllo medico fatto recentemente. Fedez ha spiegato che tutto è avvenuto durante una risonanza magnetica, per mezzo della quale è stata individuata una demielizzazione nella testa, cioè una sorta di piccola cicatrice bianca.

«Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla», ha raccontato il rapper, non senza alcuni momenti di intensa commozione.

Fedez ammette che questo evento "difficile e importante" gli ha fatto capire quali sono le sue priorità. Non è affatto facile sentirsi dire da un medico "guarda, devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi". Ma questo, per il rapper, è stato anche uno stimolo fortissimo per iniziare un nuovo percorso, per migliorare e per scegliere le sue battaglie.

(Credits photo: Instagram/fedez)