Chris Martin ha messo in discussione la sua sessualità: "Da adolescente ero omofobo"

Chris Martin, leader dei Coldplay, non ha avuto un'adolescenza facile.

Intervistato da Rolling Stone, ha raccontato che quando era più piccolo frequentava un collegio maschile. Molti suoi compagni lo prendevano in giro, arrivando fino a bullizzarlo, dicendogli che era gay. Il piccolo Chris, però, a causa di queste offese, ha creduto per diverso tempo che essere gay fosse sbagliato.

"Quando andavo in collegio ero omofobo e pensavo, 'Se sono gay, sono completamente fottuto per l'eternità' ed ero solo un ragazzo alla scoperta della sessualità. ‘Forse sono gay, forse sono questo, forse sono quello, non posso essere questo’, quindi ero terrorizzato" ha raccontato, aggiungendo: "Ero in un collegio con un gruppo di ragazzi piuttosto hardcore che, per alcuni anni, mi dicevano, ‘Sei decisamente gay’, abbastanza chiaramente, in modo abbastanza aggressivo ed è stato strano per me. Io mi sentivo come, ‘Non lo so e anche se lo sono, non lo posso essere perché è sbagliato... Se lo sono, non posso esserlo'."

Ad un certo punto, però, il cantante ha deciso di ignorare i bulli e ha capito che, anche se fosse stato gay, non ci sarebbe stato nessun problema: "Quindi questa cosa creava un terribile tumulto... Ho iniziato a preoccuparmene. A circa 15 anni e mezzo, non so cosa accadde, pensai, ‘Sì, e allora?’ e tutto si è fermato dall’oggi al domani. È stato molto interessante."