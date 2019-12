Rita Ora e il figlio di Jude Law stanno insieme? Le indiscrezioni

Rita Ora è stata beccata in compagnia del figlio di Jude Law, Rafferty. Una fonte ha rivelato: "Erano molto vicini e si sono baciati mentre erano fuori sulla terrazza. Sembravano proprio una coppia, si tenevano per mano e si coccolavano". I due si sono presentati mano nella mano agli after party dei British Fashion Awards. Chi li ha visti, insomma, non ha dubbi: tra i due c'è del tenero. Ecco la foto.

Subito dopo il party, la coppia è andata da Rihanna al club Laylow della City, dove la cantante aveva organizzato una festa. In pratica, hanno passata tutta la serata insieme.

I due si sono conosciuti durante le riprese del film Oliver Twist: è qui, infatti, che sarebbe scattato l'amore. Se sono rose... lo scopriremo.