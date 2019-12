Justin Timberlake si è scusato con la moglie Jessica Biel per il presunto tradimento con Alisha Wainwright

Alcuni giorni fa, era diventata virale la notizia che Justin Timberlake avesse tradito la moglie Jessica Biel con Alisha Wainwright, sua co-star del film Palmer. I due erano stati paparazzati insieme ad altri colleghi mentre si tenevano per mano a New Orleans.

Il cantante ha deciso di parlare dell'argomento, che pare aver destabilizzato la moglie: "Sto lontano dai pettegolezzi il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le recente voci che stanno ferendo le persone che amo. Alcune settimane fa ho mostrato un grave errore di giudizio - ma lasciatemi chiarire - non è successo niente tra me e la mia co-star. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto saperlo. Questo non l’esempio che voglio dare a mio figlio."

Justin si è dunque scusato con Jessica e con Silas, di quattro anni: "Mi scuso con la mia incredibile moglie e la famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante e mi concentro sull'essere il miglior marito e padre possibile. Non è stato così. Sono incredibilmente orgoglioso di lavorare su Palmer. Non vedo l'ora di continuare a girare questo film e che le persone lo vedano."

Jessica e Alisha, invece, non hanno rilasciato commenti.