I buoni propositi di Lady Gaga per il 2020: "Voglio avere dei bambini"

Lady Gaga ha tantissimi buoni propositi per il 2020.

Il premio Oscar con A Star Is Born ha raccontato, su YouTube, che cosa il pubblico si deve aspettare da lei nel prossimo decennio: "Ci sarà molta musica, non ho intenzione di ritirarmi presto, e saranno tutti i differenti tipi di musica."

La cantante, prerò, non si concentrerà solo sulla musica, ma anche sulla recitazione e sulla sua compagnia di make up: "Voglio fare altri film e voglio continuare a costruire il colosso che è Haus Laboratories facendola diventare la compagnia di trucchi dei miei sogni."

Uno dei suoi sogni più grandi, comunque, è quello di costruire una famiglia: "Voglio avere dei bambini. Un sacco di cose pazzesche nel prossimo decennio. Non so esattamente di cosa si tratti ed è per questo che saranno extra pazze."

E noi le auguriamo che si avveri tutto!