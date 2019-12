Marco Mengoni parla del suo riscatto

Marco Mengoni è un artista affermato. Ma prima di calcare il palco con grande determinazione, come fa oggi, ha dovuto fare i conti con molti problemi legati al suo peso. "Sono arrivato a pesare 105 chili, forse mangiavo per combattere l’insicurezza, sì anche la Nutella… poi quasi naturalmente, forse per un cambiamento ormonale, sono arrivato a 62, ho perso quasi 40 chili. Ora sono 83". Inizia così il suo racconto al Corriere della Sera.

Il cantante ha, dunque, sofferto di obesità. E alla domanda se fosse mai stato bullizzato per questo, ha risposto: "No, semmai io il bullismo me lo facevo da solo, io con me stesso. Mi privavo di tutto, di uscire, di mettere gli occhiali da sole; sempre stato un lupo solitario, poco sociale: molto forte la parte animale ma quella sociale meno, mi vergognavo a fare tutto, anche a mettere una maglietta".

Poi ha continuato: "Pensavo: poi mi guardano. Ora chiamo il taxi e prenoto al ristorante, sono migliorato! Ma all’inizio quel che mi ha aiutato molto è stato lavorare fuori 24 ore a contatto con il pubblico. Fare il cameriere è stata la prima forzatura".