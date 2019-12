Finneas O'Connell dichiara: "Il prossimo album di Billie Eilish? Come la saga di Harry Potter"

Nel 2020, probabilmente, uscirà il nuovo album di Billie Eilish, il secondo della carriera della 17enne, che sta ancora cavalcando l'onda del successo suo When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Finneas, fratello di Billie, ovviamente sta collaborando alla produzione dei nuovi pezzi, cercando di creare una continuità con le produzioni precedenti. Intervistato da Variety, il 22enne ha spiegato che si stanno ispirando al processo creativo della saga di Harry Potter: "Il modo in cui cerchiamo sempre di approcciarci a ogni composizione è che se la canzone avesse un cervello dovrebbe essere sempre a conoscenza del suo catalogo passato."

Dunque, è come se il primo album di Billie fosse a conoscenza dell'esistenza, ma anche del significato dei lavori precedenti: "Ad esempio l'album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" sapeva che l'EP "Don't Smile at Me" e quelle altre canzoni esistono. In alcuni modi ci sono dei riferimenti l'une con le altre: come in "Crown" e "Ocean Eyes", "Ilomilo" fa riferimento a "Bury a Friend", che fa riferimento a "Xanny".

I due fratelli sono super fan della saga di Harry Potter e Finneas ha proprio paragonato il loro lavori ai libri di J.K. Rowling: "È un po' come in una una serie di libri. Ad esempio, per Harry Potter e la Camera dei segreti, J.K. Rowling ha dovuto capire cosa è successo dopo la Pietra Filosofale, così per noi il secondo album sarà come quello che succede alla persona che è passata attraverso il primo disco."

Come sarà, dunque, il prossimo album di Billie?