Beyoncé parla di come i figli le hanno cambiato la vita: "Gli aborti e la maternità mi hanno resa più forte"

Beyoncé, protagonista della copertina del nuovo numero di Elle Magazine di gennaio 2020, si confessa in una intervista in cui torna a parlare degli aborti spontanei che ha subito prima della nascita di Blue Ivy nel 2012, dei dolori e della maternità che l'hanno resa più forte e hanno cambiato le sue prospettive di vita.

"Ho imparato che ogni dolore e perdita sono, in effetti, un dono", dice Beyoncé. "Avere subito aborti spontanei mi ha insegnato che dovevo fare da madre a me stessa prima di essere madre per qualcun altro. Poi ho avuto Blue e la ricerca del mio scopo è diventata molto più profonda".

La cantante ha raccontato che la vita le ha insegnato una lezione importante in un momento in cui neppure sapeva di averne bisogno. Ora vede il successo da una nuova prospettiva. "Essere la numero uno non è più la mia priorità. La mia vera vittoria è creare arte e un retaggio che vivrà oltre me stessa".

La popstar parla anche di chi commenta il suo aspetto fisico. Le sue esperienze l'hanno resa certamente più forte e sicura di sé. Ma aggiunge: "Vorrei che le persone si concentrassero di più sulla scoperta della bellezza in loro stesse piuttosto che criticare gli altri".

