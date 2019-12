Roxette: è morta la cantante Marie Fredriksson

Aveva solo 61 anni Marie Fredriksson, cantante del duo svedese Roxette, che è venuta a mancare ieri.

La cantante stava combattendo contro un tumore al cervello da ben 17 anni: nel 2002, infatti, Marie aveva annunciato la malattia, con la triste notizia che i medici le avevano dato solamente un anno di vita. Invece, con una grande forza, la cantante era riuscita a pubblicare un album nel 2018.

I Roxette, fondati nel 1986 da Marie e Per Gessle, hanno avuto grandissimo successo negli anni '80 e '90 con brani come It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart e The Look.

Per Gessle ha espresso il suo dispiacere tramite il suo profilo Twitter. I famigliari, invece, hanno specificato che i funerali avverranno in presenza solamente di parenti e amici più stretti.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG