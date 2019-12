Beyoncé annuncia la sua linea di abbigliamento e ricorda una cosa che le disse Prince

Beyoncé torna a far parlare di sé. Ma questa volta non è per la musica, ma per la sua nuova linea di abbigliamento, che vedrà la luce il prossimo anno. Si chiama "Ivy Park" ed è stata creata in collaborazione con Topshop, rivenditore londinese di capi di abbigliamento. Ad annunciarlo la stessa artista su Instagram con una foto, che in un primo momento è sembrata ai fan misteriosa. Eccola.

Nello scatto, la cantante posa di spalle con le treccine lunghe fino alle natiche e una scritta: "Ivy Park", appunto, e la data in cui saranno disponibili le sue creazioni. Ovvero il 18 gennaio 2020.

Ancora non si hanno notizie sul suo prossimo lavoro discografico, ma in una recente intervista, Beyoncé racconta di quella volta in cui ha chiesto a Prince di registrare la musica che avevano fatto insieme. Ecco la risposta del cantante di "Purple Rain": "Anni fa chiesi a Prince di registrare le mie prove insieme a lui per la nostra esibizione ai Grammy. Mi rispose: 'Non è necessario registrarlo. È nella tua mente'. La sapeva lunga".