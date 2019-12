Appena sveglia e senza trucco: Jennifer Lopez si mostra così per festeggiare la nomination ai Golden Globes 2020

Per la sua interpretazione nel film “Hustlers - Le ragazze di Wall Street” Jennifer Lopez ha ricevuto una nomination ai Golden Globes 2020 come Miglior attrice non protagonista. Per la popstar si tratta di un motivo di grande gioia e di grande orgoglio e probabilmente è anche per questo che, non appena appresa la notizia della sua candidatura, ha deciso di ringraziare subito tutti con un video su Instagram.

J.Lo si era forse appena svegliata prima di girare questa clip, perché appare al naturale, senza trucco e senza filtri: come sempre, è comunque bellissima e il suo viso sembra quello di una ragazza e non di una 50enne. L’artista si è commossa perché la sua ultima candidatura per il prestigioso premio risaliva ormai a ben 21 anni fa, per il biopic “Selena”.

Ecco perché per Jennifer Lopez questa edizione dei Golden Globes, indipendentemente da come andrà, rappresenterà un grande traguardo e un grande successo: “Non potrei essere più orgogliosa – ha scritto nel post – Ramona è stato un personaggio complesso ed è stato un onore e una sfida poterla interpretare. Hustlers è stato realizzato con amore, sudore e perseveranza e ha come protagoniste delle donne davvero toste. Sono fiera e onorata di rappresentarle in questo film!”.