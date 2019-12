Salmo si traveste da attacchino per promuovere Playlist Live: "Ma vai a lavorare!"

Salmo è diventato attacchino per un giorno per promuovere la sua ultima fatica discografica, Playlist Live, uscito il 6 dicembre e contenente alcuni brani live del suo tour dove ha presentato al pubblico l'album Playlist, ma anche due inediti, Charles Manson (Buon Natale 2), con Dani Faiv, Lazza e Nitro, e Salmo 23.

Gilet catarifrangente giallo, cappuccio alzato e bomboletta: il rapper si è perfettamente calato nella parte. Fingendo di non sapere chi sia Salmo, ha realizzato alcuni graffiti in giro per Milano, con la scritta Playlist Live, e il suo ritratto stilizzato travestito da Babbo Natale, contornato dalla scritta Buon Natale 2, e un misterioso codice QR.

Oltre al suo giro per Milano, Salmo ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram, dove, insieme alla foto dei graffiti, c'è un link, che rimanda a una carta geografica della città lombarda, dove diversi punti sono evidenziati da un cappello, appunto, da Babbo Natale e una legenda intitolata "Salmo - Buon Natale". I punti segnalati indicano dove trovare i graffiti realizzati dallo stesso Salmo.

Il rapper ha ovviamente documentato l'avventura sul suo profilo Instagram, con una caption molto chiara: "... ma vai a lavorare!"