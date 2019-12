Jennifer Lopez ringrazia il fan che ha chiesto ai passeggeri di un aereo di guardare “Hustlers”

L’attrice e cantante Jennifer Lopez ha elogiato pubblicamente un suo fan “straordinario” che ha contattato un pilota di linea per chiedere che tutti i passeggeri di un volo di avessero la possibilità di guardare “Hustlers”. La notizia arriva dopo che sono state annunciate le nomination per i Golden Globes Awards e la signora Lopez risulta essere proprio tra i candidati per la sua interpretazione come migliore attrice non protagonista. Subito dopo la notizia, un fan di nome Joseph Longo ha trovato un modo molto originale per festeggiare, prima di partire in aereo da News York verso Los Angeles.

Il ragazzo ha twittato alla compagnia JetBlue, scrivendo: “In onore della nomination #GoldenGlobes di JLO di stamattina, farò di tutto per essere sicuro che ogni passeggero possa guardare “Hustlers” durante il volo. Ehi @JetBlue, di sicuro su questo volo c’è qualcuno della giuria degli Oscar quindi per favore, fammi realizzare questo sogno”. Poco dopo, Longo ha caricato online un video in cui il pilota annuncia: “Ecco una richiesta speciale di uno dei nostri passeggeri, il signor Joseph Longo”.

“Jennifer Lopez è stata ufficialmente nominata per un Golden Globe per la sua interpretazione in Hustlers – ha continuato il pilota di linea – e visto che è una delle nostre opzioni cinematografiche durante questo volo, saremmo davvero grati se ti unissi a noi per supportare la signora Lopez guardando adesso Hustlers. Grazie per il tuo supporto e speriamo che Jennifer vinca quell’Oscar”. Subito la risposta della cantante sui social che ha ricondiviso il post aggiungendo “Questo è fantastico!!!!!! Puoi essere il mio backup dancer quando vuoi Joseph. Grazie per il tuo supporto!”. Scopo raggiunto e fan soddisfatto.