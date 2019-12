Fedez dovrà pagare una penale per aver violato l'accordo di segretezza sulla lite con Rovazzi e J-Ax

È di qualche giorno fa l'intervista in cui Fedez ha svelato le motivazioni della fine dell'amicizia con J-Ax e Fabio Rovazzi.

Però, secondo quanto scritto da Chi, per il rapper ci saranno delle conseguenze. Pare, infatti, che le dichiarazioni rilasciate da Fedez abbiano infranto un contratto di riservatezza proprio tra il marito di Chiara Ferragni e i suoi ex amici. In teoria, nessuno avrebbe dovuto parlare delle motivazioni della rottura, una volta terminati i rapporti.

Sembra che la penale sia una multa salatissima, anche se non si di preciso a quanto ammonti.