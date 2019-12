Emma pubblica il tema di una bimba che vorrebbe essere come lei: “Non la deluderò”

Per Emma questo è un periodo difficile e bello allo stesso tempo. È difficile perché di recente ha avuto dei gravi problemi di salute dai quali, per fortuna, è riuscita a uscire. Proprio in questi giorni, tra l’altro, la cantante si è dovuta sottoporre a una visita di controllo che ha confermato che ora è tutto a posto: “Tutto bene”, ha scritto sui social per rassicurare i suoi fan in apprensione.

A parte per i problemi di salute, questo è però anche un periodo bello perché il suo nuovo album “Fortuna”, uscito il 25 ottobre scorso, è già un grande successo: dopo il primo singolo scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, “Io sono bella”, il nuovo singolo appena uscito è “Stupida allegria”.

In tutto questo, Emma ha trovato il tempo anche di leggere un tema che una bambina di una scuola di Roma le ha dedicato. La traccia del compito era: “Tra i personaggi oggi più in vista, quale di piacerebbe essere e perché?”. La bimba in questione non ha avuto dubbi: “Io vorrei essere Emma Marrone, è una cantante – si legge nel quaderno la cui foto è stata pubblicata su Twitter – lei è bella, bionda e anche molto simpatica. Mi piacerebbe essere lei perché ha molto talento e aiuta le persone in difficoltà. Quando vado a vedere i suoi concerti mi emoziona perché quando canta esprime i suoi sentimenti. (…) Sarebbe bellissimo diventare una cantante così”.

Emma ha condiviso questa dolcissima foto su Twitter scrivendo: “La mia giornata inizia in maniera diversa. Sono carica e non voglio deludere questa bambina”.