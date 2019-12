Miley Cyrus si tatua la parola "Freedom" sulla mano: "Io sono questa"

Ha fatto scalpore la separazione di Miley Cyrus e Liam Hemsworth, che dopo anni di alti e bassi, sembravano felicissimi di essersi sposati. Il loro matrimonio, però, è durato solamente 7 mesi.

La cantante, forse per celebrare anche il divorzio dall'ex, si è tatuata la parola "fredoom", ossia "libertà", sul dorso della mano. La foto del tatuaggio è stata postata dallo studio Winterstone, dove spesso Miley si fa tatuare. I followers della cantante hanno provato a ipotizzare cosa significasse il tattoo per Miley, tra chi ha scritto che stava festeggiando il divorzio e chi, invece, l'ha vista come una dichiarazione di indipendenza.

Visualizza questo post su Instagram FREEDOM #freedom #mothersdaugter #mileycyrus #singleneedle #delicatelysharp #tattoo Un post condiviso da winterstone (@winterstone) in data: 7 Dic 2019 alle ore 11:00 PST

Attualmente, Miley è impegnata con Cody Simpson e la loro storia sembra andare molto bene. Liam, invece, sta superando la fine del matrimonio circondato dalla famiglia, come ha dichiarato Elsa Pataky, moglie del fratello Chris: "Dopo una relazione a cui ha dedicato 10 anni, mio cognato è un po’ giù. La sta affrontando bene, ha tutta la famiglia che lo sostiene. È un ragazzo forte e merita il meglio. Penso che meriti molto di più."

Miley ha comunque risposto varie volte a chi l'ha accusata che la sua "volontà di libertà" abbia ferito Liam. Sui suoi social, aveva infatti scritto: "Non sono perfetta e non voglio esserlo, è noioso, ma il mio matrimonio non è finito per colpa dei tradimenti. Potete dire che sto twerkando, fumando, che sono una maleducata, ma non sono una bugiarda. Io sono questa."