Ghemon: il nuovo album, Scritto nelle stelle, uscirà nel 2020

Il 20 marzo 2020 uscirà Scritto nelle stelle, il nuovo album di Ghemon.

L'annuncio è stato dato tramite il profilo Instagram del cantante, che ha scritto: "Penso che a volte le cose vadano fatte in silenzio. A volte bisogna prendersi il tempo per preparare, per vivere, per raccontare le cose che poi uno vuole fare. C’era un motivo se mi avete visto postare poco."

In verità, questo album è la ripresa di un vecchio progetto: infatti, nel 2011, Ghemon aveva annunciato il suo addio all'hip hop, con l'uscita dell'album 440/Scritto nelle stelle, che non è mai uscito. Nel 2020, sarà però finalmente il momento.